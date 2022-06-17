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Сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA

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Global Look Press

Руководитель отдела PR сети гипермаркетов «Твой дом» Амина Тагиева заявила, что компания обсуждает покупку российских фабрик IKEA. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики — по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство», — рассказала она.

Тагиева добавила, что «Твой дом» готов брать на реализацию товары от российских производителей, которые были поставщиками IKEA. Кроме того, компания сможет принять на работу компетентных сотрудников, которых сократит шведская сеть.

15 июня мебельная компания IKEA объявила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания уволит часть сотрудников и продаст все четыре завода в России.

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