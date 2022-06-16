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Миллер заявил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять уже сейчас

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять уже сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», — сообщил глава «Газпрома».

Уточняется, что правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

Ранее стало известно, что «Газпром» завершил строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%. На сегодняшний день готовы 793 километра газопровода. Ковыктинское месторождение в Иркутской области вслед за Чаяндинским в Якутии станет источником экспорта газа в КНР по магистрали «Сила Сибири». Старт поставок Ковыктинского газа запланирован на конец этого года.

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