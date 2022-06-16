Объем вложений России в госбумаги США в апреле сохранился на уровне марта

Объем вложений России в ценные бумаги США в апреле сохранился на уровне предыдущего месяца и составил $2,003 млрд, передает ТАСС данные американского Минфина.

Согласно документам, в феврале, марте и апреле на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $2 млн, на краткосрочные — в феврале $3,751 млрд, в марте-апреле — $2,001 млрд. Американские санкции по сути заблокировали доступ к этим средствам.

Весной 2018 года Россия стала резко сокращать вложения в американский госдолг: тогда в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем американских госбумаг в апреле стали Япония (ее вложения составляют $1,2 трлн), Китай ($1,03 трлн) и Великобритания ($612,7 млрд).

В мае Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях.