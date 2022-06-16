Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Агроном рассказала, опасны ли покупные абрикосы 09:28
Захарова назвала блокировку счетов и авуаров российского происхождения «отъемом... 09:28
Reuters: Макрон будет в Киеве на встрече с Драги и Шольцем 09:21
Захарова заявила, что Запад ввел в отношении России более 10 тысяч санкций 09:19
В Якутии сына главы улуса задержали по подозрению в убийстве сестры и... 09:12
Поставки газа из России для Uniper упали на 25% из-за ограничений... 09:11
Блинкен: Украине оказывают помощь более 40 союзников и партнеров США 09:04
Песков: России и США придется обсуждать вопрос контроля за вооружениями 09:02
Цены на инсулины в шприц-ручках вырастут до 28% 08:58
Вырвавшиеся с «Азота» женщины рассказали о множестве иностранных... 08:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Объем вложений России в госбумаги США в апреле сохранился на уровне марта

close
100%
Global Look Press

Объем вложений России в ценные бумаги США в апреле сохранился на уровне предыдущего месяца и составил $2,003 млрд, передает ТАСС данные американского Минфина.

Согласно документам, в феврале, марте и апреле на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $2 млн, на краткосрочные — в феврале $3,751 млрд, в марте-апреле — $2,001 млрд. Американские санкции по сути заблокировали доступ к этим средствам.

Весной 2018 года Россия стала резко сокращать вложения в американский госдолг: тогда в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем американских госбумаг в апреле стали Япония (ее вложения составляют $1,2 трлн), Китай ($1,03 трлн) и Великобритания ($612,7 млрд).

В мае Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть