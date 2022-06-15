Чижов назвал преждевременными разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против России

Разговоры о седьмом пакете санкций Европейского союза в отношении России преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это европейские страны пока не готовы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС.

По словам дипломата, когда ЕС вводил первые санкции, стало понятно, что он не является надежным партнером для России.

«Какой надежный партнер вводит санкции? Сейчас говорить о том, что мы можем, как говориться, закрыть глаза на все происшедшее и вернуться к той формуле, которая в подобных ситуациях звучит business as usual, — этого быть не может, конечно», — подчеркнул Чижов.

Он добавил, что это не значит, что Москва будет игнорировать ЕС, но на сегодняшний день реальность «враждебная».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) незамедлительно принять новый, седьмой пакет санкций в отношении России.

На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом заявил, что Варшава предлагает Евросоюзу включить в седьмой пакет антироссийских санкций все энергоносители и банки Российской Федерации.

По мнению польского дипломата, принятие шестого пакета ограничений является важным шагом в вопросе обеспечения независимости Европы от энергоносителей РФ, однако, этого недостаточно.