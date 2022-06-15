В Новгородской области сотрудникам завода IKEA пообещали сохранить их рабочие места

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что за рабочими завода IKEA, расположенного в регионе, будут оставлены их рабочие места, сообщает ТАСС.

«Мы примерно понимаем, кто может быть интересантом. У нас на сегодня огромный дефицит высоквалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. <…> Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — утверждает Никитин.

Губернатор отказался назвать компанию-интересанта, которая ведет переговоры с IKEA о покупке завода и активов, но отметил, что в региональном правительстве следят за ходом этих переговоров.

Ранее стало известно, что шведская мебельная компания IKEA продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране.