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В Сбербанке спрогнозировали стабильный рост цен на жилье в России в этом году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В 2022 году рост цен на жилье в России будет на стабильном уровне, так как предпосылок для их уменьшения или серьезного роста нет. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«С точки зрения долгосрочных ожиданий, я считаю, что рост цен будет относительно стабильным. Нет предпосылок к тому, чтобы они существенно сокращались или росли», — отметил Царев.

По его словам, девелоперы будут дальше развивать свои проекты, так как ипотечный спрос будет постепенно восстанавливаться. Кроме того, россияне также активно интересуются новостройками. Поэтому, если бы спроса не было, цены бы снижались.

Он добавил, что цены на жилье будут подстраиваться под долгосрочную инфляцию, а не текущую. Например, средняя инфляция в России и на рынке жилья за десять лет были на приблизительно одном уровне.

13 июня заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова заявила, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года. По ее словам, изменения между ценой предложения и реальной ценой продажи произошли из-за высокого спроса на более дешевые варианты квартир.

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