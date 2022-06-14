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Богатейшие люди мира с начала 2022 года потеряли $1,4 трлн

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Cliff Owen/AP/Kiichiro Sato/AP

500 самых богатых людей мира с начала 2022 года потеряли $1,4 трлн, сообщает Bloomberg.

Согласно «Индексу миллиардера», который публикуется с 2012 года, на первом месте оказался основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Он потерял $85,6 млрд. Следом за ним идет предприниматель Илон Маск, он потерял $73,2 млрд. Тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос, лишившийся $65,3 млрд.

Также значительную сумму в $64,4 млрд потерял основатель Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Meta (признана экстремистской организацией) Марк Цукерберг. На пятом месте в списке самых богатых людей, потерявших больше всего денег, оказался президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он не досчитался $56,8 млрд.

Уточняется, что только за понедельник, 13 июня, 50 богатейших людей планеты потеряли $206 млрд.

Ранее сообщалось, что биржа Binance возобновила вывод биткоина после временного перерыва. В понедельник, 13 июня, стоимость биткоина понизилась на 9,99%, до $24,8 тыс.

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