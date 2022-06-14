Премьер-министр РФ Мишустин: на горячее питание в школах направят более 63 млрд рублей

Правительство России направит более 63 млрд рублей на обеспечение горячим питанием учащихся младших классов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

По его словам, финансирование направят школам, которые создали необходимые условия. Кроме того, дополнительные средства направят еще 34 образовательным учреждениям в четырех регионах.

Мишустин пояснил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, до 1 сентября следующего года бесплатное горячее питание должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас им обеспечены уже почти 40 тыс. школ, а это более 99% всех образовательных организаций в стране.

Согласно законодательству, в начальной школе дети обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. В связи с тем, что ученики проводят в образовательном учреждении около пяти часов, им требуется двухразовый прием пищи. Об этом ранее заявлял депутат Госдумы Василий Власов.