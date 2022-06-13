Банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что обменный курс японской валюты снизился до рекордных значений с 1998 года, сейчас она торгуется на уровне 135 иен за доллар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Nikkei.

По словам управляющего, на токийской валютной бирже курс упал во второй половине дня 13 июля. Падение продолжает «быстро прогрессировать». Эта ситуация негативно сказывается на экономике Японии.

Харухико Курода утверждает, что властям страны следует «твердо» ее поддержать», тем самым «продолжая смягчать денежно-кредитную политику».

Ранее в японском министерстве финансов заявили, что совокупный государственный долг Японии вырос до крупнейшей за историю наблюдения отметки — $9,5 трлн или 1 241,3 трлн йен.

В Японии государственный долг складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. В японском министерстве финансов отмечают, что рост государственного долга не прекращался на протяжении последних 18 лет.