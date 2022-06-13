Украина арестовала корпоративные права предприятия бизнесмена из России

Власти Украины арестовали корпоративные права предприятия бизнесмена из России на общую сумму в 53,4 млн гривен ($1,8 млн). Об этом сообщили в украинском Офисе генпрокурора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о предприятиях, «которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины».

В украинской генпрокуратуре уточнили, что арестованы ценные бумаги и денежные средства. Имя российского бизнесмена не уточняется.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил в интервью британской газете Financial Times, что Киев не планирует просить западные страны отменить санкции в отношении некоторых российских бизнесменов.

Кроме того, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и почти всех членов российского правительства. Всего под санкциями оказались 35 человек.