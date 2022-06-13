В Словакии потребовали от Евросоюза финансовой помощи при отказе от нефти России

Словакия, вероятно, откажется от российской нефти, получаемой по нефтепроводу «Дружба», только при наличии гарантий от ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В Братиславе рассчитывают, что Евросоюз предоставит существенную экономическую помощь.

«Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием», — пояснила посол республики в Евросоюзе Петра Варгова.

По ее словам, премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру предоставили заверения со стороны Еврокомиссии о готовности пересмотреть порядок распределения средств через Фонд восстановления европейской экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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