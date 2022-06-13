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В Словакии потребовали от Евросоюза финансовой помощи при отказе от нефти России

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Словакия, вероятно, откажется от российской нефти, получаемой по нефтепроводу «Дружба», только при наличии гарантий от ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В Братиславе рассчитывают, что Евросоюз предоставит существенную экономическую помощь.

«Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием», — пояснила посол республики в Евросоюзе Петра Варгова.

По ее словам, премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру предоставили заверения со стороны Еврокомиссии о готовности пересмотреть порядок распределения средств через Фонд восстановления европейской экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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