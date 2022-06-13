Курс биткоина упал до минимума с конца 2020 года

Биткоин во время торговой сессии в понедельник, 13 июня, понизился на 9,99%, до $24,8 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку Coindesk.

Курс предоставлен по состоянию на 11.06 мск.

Согласно сведениям на 10.57 мск, курс криптовалюты рухнул на 10,4% и оставался на уровне 24,6 тыс.

Подобных минимальных значений биткоин не достигал с конца 2020 года.

В мае криптовалютная биржа CoinCorner выпустила первую в мире карту с NFC-чипом для оплаты покупок криптовалютой. Карта получила название The Bolt Card. В настоящий момент на рынке криптовалюту к оплате принимают такие компании, как Microsoft, Amazon, KFC, Starbucks и другие.

Ранее исследователи нашли более двух млн биткоинов у 64 главных майнеров криптовалюты.

7 июня курс биткоина упал ниже $30 тысяч.