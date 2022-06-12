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Песков заявил, что многие зарубежные бренды намерены вернуться в РФ при первой возможности

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие западные компании планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также предположил, что для многих ушедших компаний возобновить деятельность в России будет «тяжелее, накладнее, потому что в современных рыночных условиях на рынке вакуум не образуется», а моментально заполняется кем-то другим.

В тоже время представитель Кремля подчеркнул, что российские власти бережно и с уважением относятся «к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь».

Ранее «Известия» сообщали, что в этом июле могут частично открыться магазины группы Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque). При этом в пресс-службе испанского ретейлера заявили, что в настоящее время нет планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

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