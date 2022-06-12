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Аналитик Колобанов считает, что Европа и Азия развяжут «ценовую войну» за СПГ

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Global Look Press

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов спрогнозировал «ценовую войну» между странами Европы и Азии за поставки сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости».

«Рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. И поставщики не заинтересованы их расторгать: для них важна репутация надежного партнера. Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде), — и за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов», — пояснил Колобанов.

Он пояснил, что ключевой проблемой европейских потребителей газа является непредсказуемая погодная ситуация, при этом и жаркая, и холодная погода являются «врагами» для европейского потребителя. Холодная погода означает повышение потребления газа для генерации электричества для отопления, и жаркая погода вынуждает увеличивать потребление газа для генерации электричества для кондиционеров.

Кроме того, безветренная и жаркая погода не позволяет использовать ветрогенерацию как «зеленую» альтернативу.

Ранее Automotive News Europe сообщило, что антироссийские санкции могут ударить по планам перехода Европы на электрокары.

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