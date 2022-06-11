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В России ограничили закупки госкомпаний

Путин подписал закон, ограничивающий закупки госкомпаний у ряда юрлиц

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает закупки государственных компаний у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон позволяют госкомпаниям, госкорпорациям, публично-правовым компаниям, субъектам естественных монополий и некоторым другим юридическим лицам осуществлять закупки у взаимозависимых с ними лиц только если зависимое лицо само является заказчиком по 223-ФЗ или закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

В недавнем отчете электронной торговой площадки «РТС-тендер» говорилось, что с начала 2022 года в России не состоялось госзакупок на сумму 27 млрд руб. из-за ухода зарубежных вендоров и сложностей в логистике.

Эксперты сошлись во мнении, что сумма сорванных госзакупок год к году выросла на 56%. В частности, это связано с уходом многих ИТ-специалистов и частичным закрытием иностранных проектов. При этом хороших программных решений, сделанных в России, сейчас мало. Кроме того, нет необходимого оборудования, поэтому за выполнение работ почти не берутся.

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