Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Hubble впервые обнаружил блуждающую черную дыру, определив ее массу и местоположение 16:09
Подписан закон, запрещающий судимым работать водителями такси и автобусов 16:06
США, Япония и Южная Корея договорились вместе противодействовать угрозам КНДР 15:55
РЕН ТВ: экс-депутата Госдумы Мамонова обнаружили мертвым в Москве 15:55
Росгвардия нашла крупные схроны с украинским вооружением в ЛНР 15:53
Три футболиста вернулись в расположение «Краснодара» 15:51
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вступился за Аллу Пугачеву 15:45
В чипе Apple M1 обнаружена критическая уязвимость 15:35
Ilta-Sanomat: Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления... 15:32
В День России для ВМФ планируют заложить две подлодки, тральщик и корвет 15:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин России отменил привязку к предельным ценам для закупок до конца 2022 года

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Заказчики до конца 2022 года смогут закупать товары без привязки к установленным предельным ценам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства финансов России.

Отмечается, что правило ввели временно на фоне значительного роста цен.

«Это позволит им на фоне существенных изменений цен на большинстве товарных рынков продолжить осуществлять необходимые закупки, если фактическая цена единицы товара, работы и услуги превышает предельную цену, установленную ранее в ведомственном перечне нормируемых товаров, работ, услуг», — говорится в сообщении Минфина.

В пресс-службе экономического ведомства также отметили, что мера не коснется заказчиков федерального уровня по части нормативов цен на планшеты, ноутбуки, автомобили. Для этих товаров будут применять индексацию ценового норматива. Индексацию рассчитают в пределах индекса потребительских цен Росстата.

Накануне пресс-служба Минфина сообщила, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам товаров продавать 50% своей валютной выручки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть