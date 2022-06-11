Минфин России отменил привязку к предельным ценам для закупок до конца 2022 года

Заказчики до конца 2022 года смогут закупать товары без привязки к установленным предельным ценам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства финансов России.

Отмечается, что правило ввели временно на фоне значительного роста цен.

«Это позволит им на фоне существенных изменений цен на большинстве товарных рынков продолжить осуществлять необходимые закупки, если фактическая цена единицы товара, работы и услуги превышает предельную цену, установленную ранее в ведомственном перечне нормируемых товаров, работ, услуг», — говорится в сообщении Минфина.

В пресс-службе экономического ведомства также отметили, что мера не коснется заказчиков федерального уровня по части нормативов цен на планшеты, ноутбуки, автомобили. Для этих товаров будут применять индексацию ценового норматива. Индексацию рассчитают в пределах индекса потребительских цен Росстата.

Накануне пресс-служба Минфина сообщила, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам товаров продавать 50% своей валютной выручки.