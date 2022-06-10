В Дании впервые за 39 лет зафиксировали рекордную инфляцию в 7,4%

Рекордный за последние 39 лет уровень инфляции зарегистрирован в Дании, впервые с мая 1983 года показатель составил 7,4 %. Об этом сообщила пресс-служба Статистического управления королевства на своем сайте.

Отмечается, что 7,4% рост цен в Дании достиг по итогам мая. Еще в апреле показатель составлял 6,7%.

«Это самый высокий ежегодный прирост индекса потребительских цен с мая 1983 года, когда годовой прирост составил 7,6%», — сообщили в управлении.

Больше всего в стране повысились цены на электроэнергию, продукты питания, топливо и газ. Рекордно высокую инфляцию объясняют сильным подорожанием энергоресурсов, а также отказом Дании рассчитываться за поставки газа из России в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта указал, что недружественные страны должны покупать энергоресурсы у российской стороны за рубли.

Ранее 10 июня сообщалось, что инфляция в Чехии в мае достигла рекордных значений за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле.