Трутнев заявил, что место японских рыболовов у Курильских островов могут занять компании РФ

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что оставленные рыбаками из Японии акватории вокруг Курильских островов смогут занять рыболовецкие организации из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

До этого японские рыбаки ловили добычу по приостановленному межправительственному соглашению.

«У нас определенный дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании», — добавил Трутнев.

По словам политика, дефицит появляться может в том числе из-за программы «квоты в обмен на инвестиции».

Как пояснил Трутнев, в настоящий момент можно наблюдать, как некоторые организации продают, уступают свое поле деятельности.

«Основные фонды и месторождения полезных ископаемых — они ж не увезут из России», — подчеркнул Трутнев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

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