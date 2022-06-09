Рогов заявил, что виноградарство и виноделие планируют возродить в Запорожской области

В Запорожской области намерены привлечь инвестиции, чтобы возродить виноделие и виноградарство, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Об этом сообщает ТАСС.

«В советские годы именно в Бердянске был крупнейший винзавод в Советском союзе — Бердянский винзавод — только его площадь достигала 6,5 га, и именно там находился крупнейший техникум, который выпускал технологов виноделия», — пояснил он.

По словам Рогова, сейчас существует масса интересных почв, в частности, на юге области, где представляется возможным выращивание виноградников.

«При наличии инвестиций планируется возрождать отрасль виноградарства и виноделия», — подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

В настоящий момент сроки начала развития виноградной отрасли в регионе не уточняются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

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