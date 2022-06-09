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HeadHunter: треть россиян боятся потерять работу

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Depositphotos

Около трети россиян (31%) боятся потерять рабочее место, они ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования портала для поиска работы HeadHunter (HH).

Отмечается, что российские работники стали с пессимизмом смотреть в будущее. Их нынешние настроения можно сравнить с ситуацией во втором полугодии 2020 года, когда были введены усиленные меры по борьбе с коронавирусом.

Такие результаты были получены на фоне низкого уровня безработицы в России. По итогам апреля 2022 года этот показатель в России составил 4%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений Росстата с 1991 года, заявил президент Владимир Путин.

В данном опросе приняли участие почти 13,5 тысячи человек по всей России, опрос проводился с конца марта по конец мая.

Ранее россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются на работе.

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