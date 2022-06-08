Канада и США укрепят усилия по соблюдению экспортного контроля в отношении РФ

В агентстве пограничных служб Канады заявили, что правоохранительные органы Канады и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может усилить военные возможности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы укрепим взаимоотношения правоохранителей через совместную приверженность использованию наших полномочий и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля», — утверждается в пресс-релизе агентства.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты и Канада планируют обмениваться информацией, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований.

В агентстве добавили, что активизируются усилия, которые призваны не допустить попадания в Россию критически важных товаров и технологий.

Ранее советник-посланника посольства Российской Федерации в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что политически мотивированная санкционная политика Оттавы в отношении Москвы сказывается на жизни простых канадцев, которые уже сталкиваются с последствиями такой недальновидной политики своего правительства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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