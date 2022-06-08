Всемирный банк одобрил выделение пакета помощи Украине на $1,49 млрд

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение оказать Украине финансовую поддержку на $1,49 млрд, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Эти средства являются частью пакета в размере $4 млрд, который Всемирный банк планирует направить украинским властям. В ВБ надеются, что эти средства, в частности, будут направлены на выплату зарплат госслужащим и социальным работникам.

Как заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, ВБ «работает со странами-донорами для мобилизации финансовой поддержки» Украине и оказания помощи ее гражданам в доступе к услугам в сфере здравоохранения, образования и соцзащиты.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд. По словам сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, США придется занимать эти деньги у Китая, так как американский бюджет не располагает такими средствами.