Зеленский отказался поставлять зерно через Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова поставлять зерно через территорию Белоруссии из-за больших сомнений в целесообразности транспортировки в таком формате, передает «РБК Украина».

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — объяснил президент.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону проблему вывоза зерна с Украины.

В ходе беседы Лукашенко заявил о готовности Минска к поставкам зерна в порты Германии, Польши, прибалтийских стран и РФ через территорию Белоруссии. Но лишь при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.