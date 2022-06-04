«Этажи»: Москва, Сочи и Геленджик стали лидерами в России по стоимости жилья

Средняя стоимость квадратного метра жилья в сегменте масс-маркет в Москве превышает 336 тыс. руб. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы федерального агентства недвижимости «Этажи».

Второе место в списке самых дорогих городов по части стоимости квадратного метра жилья занял город Сочи. Там средняя цена квадратного метра вторичного жилья составляет 278 тыс. руб. Стоимость в последние годы увеличилась в 3-4 раза. Цены в этом курортном городе выросли из-за ограничений на новое строительство, выросшего интереса к курортной недвижимости с начала пандемии и влияния санкций.

На третьем месте еще один черноморский город – Геленджик. Там цена квадратных метров начала расти вслед за Сочи. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья составляет почти 230 тыс. руб.

На четвертом месте — Санкт-Петербург. Это один из самых популярных среди жителей регионов России город для переезда и инвестиций в недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в массовом сегменте в Северной столице превышает 216 тыс. руб.

Также недвижимость стоит дорого в Ялте, Севастополе, Владивостоке, Новом Уренгое и Южно-Сахалинске.

В середине мая аналитики из Skolkovo Realty провели мониторинг и выяснили, в каких российских городах продаются самые дорогие квартиры. Первое место по дороговизне жилья заняла Москва. Сочи оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми дорогими квартирами.