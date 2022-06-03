Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Подмосковье убита дочь регионального замминистра 23:12
Нутрициолог назвала дешевый напиток от камней в почках 23:04
Эрдоган назвал условия вступления Швеции и Финляндии 23:03
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $121 за баррель 22:55
В Тыве падчерица напала на отчима с кухонным ножом 22:51
Макрон заявил, что Франция будет наращивать свой военный потенциал 22:50
Financial Times: цена перевозки СПГ танкером выросла на 50% 22:41
Экс-игрок сборной России Широков поделился мнением о судьбе футболиста Черышева 22:39
Миллионы смартфонов останутся без связи 22:39
Макрон заявил, что за полгода провел в телефонных переговорах с Путиным не... 22:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин указал на ошибки энергетической политики Евросоюза

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 24» указал на ошибки энергетической политики Европейского союза, которые привели к топливному, продовольственному и энергетическому кризисам.

«Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление, страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, все это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой, а как результат повышение цен», — пояснил Путин.

Еще одной ошибкой Евросоюза стал отказ, хотя и не всех стран, от долгосрочных контрактов по поставкам нефти и газа, и переход на закупки на спотовом рынке.

«Многие еще работают, но начали прикрывать, это имело свое негативное значение для европейского энергетического рынка. Цены поползли сразу наверх. Россия тут абсолютно ни при чем», — резюмировал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить экспорт пшеницы с 37 до 50 млн тонн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть