Путин указал на ошибки энергетической политики Евросоюза

Президент России Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 24» указал на ошибки энергетической политики Европейского союза, которые привели к топливному, продовольственному и энергетическому кризисам.

«Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление, страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, все это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой, а как результат повышение цен», — пояснил Путин.

Еще одной ошибкой Евросоюза стал отказ, хотя и не всех стран, от долгосрочных контрактов по поставкам нефти и газа, и переход на закупки на спотовом рынке.

«Многие еще работают, но начали прикрывать, это имело свое негативное значение для европейского энергетического рынка. Цены поползли сразу наверх. Россия тут абсолютно ни при чем», — резюмировал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить экспорт пшеницы с 37 до 50 млн тонн.