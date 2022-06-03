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Глава МИД Индии ответил на обвинения в политизации закупок нефти в России

Глава МИД Индии Джайшанкар: не стоит придавать закупкам нефти в РФ политический подтекст

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Jonathan Alcorn/Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ответил на обвинения в политизации закупок нефти в России, заявив, что ее покупает сегодня даже Европа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть», — сказал Джайшанкар, добавив, что не стоит придавать этому политический подтекст.

Он также отметил, что если страны Европы и США так взволнованы закупками нефти у России, то почему «они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть».

Накануне Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Так, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ.

Сообщалось, что американский конгрессмен Раджа Кришнамурти направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на российскую нефть, а также предложил рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии за отказ поддержать ограничения

Ранее аналитик Роберт Рапир заявлял, доходы России от нефти и газа достигли очередного рекордного уровня, несмотря на санкции, призванные нанести ущерб российской экономике.

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Санкции против России
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