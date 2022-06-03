Захарова: cанкции Запада не позволяют России поставлять зерно нуждающимся странам

Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Запад ради своих политических и коммерческих интересов ввел ограничения, которые не позволяют России обеспечить страны зерном.

По словам Захаровой, ограничения введены «на заход иностранных судов в российские порты, обслуживание российских судов в иностранных портах». Кроме того, созданы барьеры в сфере страхования и банковских транзакций.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов и вывозу зерновых из портов Украины.

Накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова организовать гуманитарные коридоры для вывоза зерна из украинских портов при условии разминирования северо-западной акватории

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.