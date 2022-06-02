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Власти Фиджи препятствуют выдаче «яхты Керимова» США

Верховный суд Фиджи приостановил процесс выдачи «яхты Керимова» США

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Sebastian Geisler/Global Look Press

Верховный суд Фиджи решил приостановить процесс выдачи США яхты Amadea, которая, по версии американских властей, принадлежит российскому предпринимателю и сенатору Сулейману Керимову, передает Bloomberg, ссылаясь на генпрокуратуру островного государства.

Как сообщается, этот суд позволил компании Millemarin Investment, которая является зарегистрированным владельцем яхты, приостановить действие предыдущего постановления, согласно которому Соединенные Штаты могли арестовать судно уже на этой неделе.

По информации агентства, суд отклонил первую апелляцию Millevarin Investment об отмене ареста. Позже компания подала еще одну апелляцию. Верховный суд должен рассмотреть ее 7 июня, а до тех пор Amadea будет находиться в территориальных водах Фиджи.

Ранее сообщалось, что власти Фиджи по запросу США изъяли яхту Amadea.

В Минюсте Соединенных Штатов указали, что яхта была арестована после решения суда округа Колумбия, в котором постановлялось, что она подлежит конфискации на основе «вероятного нарушения» американского законодательства.

До этого в российских и зарубежных СМИ появлялась информация об аресте на Фиджи яхты Amadea, которая якобы принадлежит находящемуся под санкциями Запада Керимову. Также отмечалось, что судно могло зайти в экономическую зону страны без надлежащего разрешения от соответствующих органов.

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