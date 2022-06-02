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Датский производитель счетчиков Kamstrup уйдет из России

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Depositphotos

Датский производитель счетчиков для учета электричества и воды Kamstrup уйдет из России и Белоруссии, пишет газета Berlingske со ссылкой на представителей компании.

Общий оборот компании в 2021 году составил 2,4 млрд датских крон (около 22, 5 млрд рублей). Уточняется, что решение принято в связи со спецоперацией РФ на Украине.

«Наш офис, сотрудники и местное сотрудничество с дилерами в настоящее время сворачиваются в соответствии с действующими правилами», — завила Луиза Вестергаард-Хасен, директор по коммуникациям Kamstrup.

Kamstrup имеет представительства в более чем 20 странах мира и принадлежит датской энергетической компании OK.

3 марта шведская IKEA, датский продавец товаров для дома Jysk и испанская сеть Mango объявили о приостановке работы в России. Накануне об этом объявила и H&M Group (также управляет магазинами COS, Monki и др.).

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