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Немецкая энергокомпания RWE осуществила платеж за российский газ по новой схеме

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Reuters

Немецкая энергетическая компания RWE оплатила майские поставки российского газа в евро через счет в Газпромбанке. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Отмечается, что компания заранее обговорила с правительством Германии процедуру оплату. В кабмине подтвердили, что эта процедура не противоречит введенным в отношении России санкциям.

По данным издания, RWE подписала долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку всего 15 ТВтч природного газа к 2023 году.

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила в мае в евро за поставки российского газа по новой схеме.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.

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