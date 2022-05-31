Премьер Греции не считает, что эмбарго на импорт российской нефти вызовет рост цен на нее

Греческий премьер Кириакос Мицотакис считает, что эмбарго на импорт сырья из России не приведет к росту цен на нефть и нефтепродукты. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, трансляцию которого вел телеканал ERT1.

В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций. Новые ограничительные меры вводят эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

«Нет никакой уверенности в том, что эмбарго, которое вводит ЕС на Россию, в обязательном порядке приведет к росту цен на нефть. Подождем и посмотрим в последующие дни», — сказал он.

При этом Мицотакис добавил, что Европа должна задействовать все финансово-экономические инструменты для лишения России ценных ресурсов.

Ранее 31 мая Хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что президент России Владимир Путин лишь улыбнется в ответ на новые санкции, поскольку до сих пор ограничительные меры западных стран не ослабили ни рубль, ни в целом экономику России.