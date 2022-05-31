Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что санкции мешают РФ поставлять продовольствие за рубеж

Россия готова поставлять продовольствие и удобрения за рубеж, но этому препятствуют антироссийские санкции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Ассамблее Мозамбика, передает ТАСС.

По ее словам, Россия готова выполнять свои обязательства и поставлять сельскохозяйственные удобрения нуждающимся странам. Однако западные санкции «закрыли и поломали логистику».

Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль в интервью Jeune Afrique заявил, что Африка из-за конфликта на Украине испытывает разрушительные последствия. По его словам, при отсутствии в достаточном количестве зерна и удобрений на континенте может возникнуть голод.

До этого президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом в обмен на снятие «политически мотивированных ограничений» Запада. Причинами кризиса глава государства назвал экономическую политику западных стран и их санкции против России.