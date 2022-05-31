В Банке России заявили, что не планируют ослаблять ограничения на продажу валюты физлицам

Российский Центробанк не намерен снимать или ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой.

В регуляторе напомнили, что ограничения будут действовать до сентября текущего года.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — отметила Юдаева в ответ на вопрос о возможных послаблениях относительно продажи наличной валюты для граждан.

Центробанк на фоне высокой волатильности курса рубля в марте ограничил кредитным организациям право продажи наличной валюты россиянам.18 апреля регулятор ослабил ограничения. В результате с 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

С 20 мая российские банки имеют право свободно продавать физическим лицам наличную иностранную валюту. Исключение составили евро и доллары. Для этих валют особый порядок продажи сохранили до 9 сентября.

Ранее 31 мая регулятор сообщил, что за период с февраля по апрель 2022 года доля валютных обязательств российских банков перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 процентных пункта и сейчас этот показатель составляет 31%.