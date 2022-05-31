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В Банке России заявили, что не планируют ослаблять ограничения на продажу валюты физлицам

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский Центробанк не намерен снимать или ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой.

В регуляторе напомнили, что ограничения будут действовать до сентября текущего года.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — отметила Юдаева в ответ на вопрос о возможных послаблениях относительно продажи наличной валюты для граждан.

Центробанк на фоне высокой волатильности курса рубля в марте ограничил кредитным организациям право продажи наличной валюты россиянам.18 апреля регулятор ослабил ограничения. В результате с 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

С 20 мая российские банки имеют право свободно продавать физическим лицам наличную иностранную валюту. Исключение составили евро и доллары. Для этих валют особый порядок продажи сохранили до 9 сентября.

Ранее 31 мая регулятор сообщил, что за период с февраля по апрель 2022 года доля валютных обязательств российских банков перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 процентных пункта и сейчас этот показатель составляет 31%.

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