Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Черышев рассказал, что думает об отстранении России от международных турниров 11:17
Пушилин заявил об обнаружении нескольких «заблудившихся» украинских военных... 11:03
Sina: Россия выиграла раунд оборонительной битвы по защите курса рубля 11:03
Захарова ответила на угрозу Арестовича «устроить США истерику»... 11:02
На камни Стоунхенджа нанесли портреты Елизаветы II 11:00
В Microsoft Office обнаружена уязвимость нулевого дня 10:58
Столтенберг предложил главам МИД Турции, Финляндии и Швеции встречу по членству... 10:55
Дрейк стал самым популярным музыкантом первой половины 2022 года 10:54
В Казани состоится гастрономический фестиваль 10:52
МИД Латвии выступил за узаконивание однополых союзов 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Газпроме» подтвердили полное прекращение поставок газа нидерландской GasTerra

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

Причиной для прекращения газовых ресурсов стала неоплата в рублях со стороны GasTerra.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra», — уточнили в «Газпроме».

Как обратили внимание в пресс-службе, контрагентов своевременно оповестили о необходимости перечислять деньги в российской валюте. При этом должны быть использованы новые реквизиты, напомнили представители «Газпрома».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть