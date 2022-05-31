В «Газпроме» подтвердили полное прекращение поставок газа нидерландской GasTerra

Российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

Причиной для прекращения газовых ресурсов стала неоплата в рублях со стороны GasTerra.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra», — уточнили в «Газпроме».

Как обратили внимание в пресс-службе, контрагентов своевременно оповестили о необходимости перечислять деньги в российской валюте. При этом должны быть использованы новые реквизиты, напомнили представители «Газпрома».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.