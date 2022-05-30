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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рассмотрел вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров компании по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Так, на заседании было рекомендовано выплатить собранию акционеров дивиденды за 2021 год в размере 23 руб. 63 коп. на акцию. Отмечается, что это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2022 года.

Кроме того, в компании рассказали, что суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб.

Также было определено, что годовое собрание акционеров «Роснефти», на котором планируется утвердить выплату дивидендов, пройдет в форме заочного голосования 30 июня

Главный аналитик Гильдии финансовых аналитиков, эксперт ТПП Дмитрий Полохин отметил, что «Роснефть» является одной из самых стабильно развивающихся компаний российской нефтегазовой отрасли. По его словам, акции компании привлекают инвесторов, в том числе, благодаря приверженности зеленой повестке и фокусу на ESG.

«В декабре «Роснефть» презентовала новую амбициозную стратегию своего развития до 2030 года. В этом масштабном документе компания закрепила обязательства достичь в своей деятельности чистой углеродной нейтрельности к 2050 году. Достижение этой цели станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива и другие», — напомнил он.

Полохин подчеркнул, что сейчас, когда многие мировые компании «забыли» о своих публичных обещаниях и отодвинули ESG повестку на задний план, «Роснефть» остается одной из немногих на рынке, кто придерживается выбранного курса развития и исполняет свои обязательства.

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