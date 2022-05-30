«Союзмолоко» опровергло заявления о дефиците закваски в России

Зарубежные компании по выпуску молочных заквасок не собираются покидать российский рынок, поэтому дефицита заквасок не ожидается. Об этом сообщается на сайте «Союзмолока».

«В настоящее время в нашей стране нет дефицита заквасок. У производителей всегда есть сформированные запасы», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что при возможных сложностях с поставками у производителей есть альтернативные поставщики, а также свои производители заквасочных культур.

В «Союзмолоко» указали, что все зарубежные партнеры выполняют свои обязательства. Кроме того, в первом квартале 2022 года перерабатывающий сектор молочной отрасли смог продолжить свое развитие и подобная ситуация ожидается и в будущем.

Ранее в понедельник отечественные производители кисломолочной продукции обеспокоились возможным дефицитом закваски из-за нарушенных поставок сырья на фоне санкций.