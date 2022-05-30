Силуанов: июньские платежи по долгу РФ будут выплачиваться в обход западной инфраструктуры

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что июньские платежи по долгу России будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры. Об этом он сообщил телеканалу CGTN.

«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам», — сказал он.

По его словам, Россия во внешней торговле будет исполнять все контрактные обязательства, несмотря на введенные санкции. Он также подчеркнул, что темпы спада экономики РФ в 2022 году будут «гораздо меньше, чем прогнозировалось».

Ранее Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях. Это, по словам главы Минфина, позволит избежать использования западной расчетной инфраструктуры — все платежи будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

До этого он сообщил, что отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга является «экзотической мерой».