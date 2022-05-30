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Мишустин заявил, что Россия обеспечила стабильность экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ обеспечила стабильность экономики, несмотря на вводимые против страны санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы кабмина, удалось добиться сбалансированности курса рубля.

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля...» — подчеркнул Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Как добавил Мишустин, Россия сейчас работает над созданием новых производственных, логистических цепочек.

Сейчас в качестве приоритетной задачи Россия рассматривает расширение экономического взаимодействия с Казахстаном, сказал премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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