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Силуанов: Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил Силуанов.

Это, по словам главы Минфина, позволит избежать использования западной расчетной инфраструктуры — все платежи будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга является «экзотической мерой».

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