Эксперт назвала причину, по которой Европа не сможет быстро отказаться от газа РФ

Европа не сможет в кратчайшие сроки отказаться от российского газа без крупных экономических потерь. Об этом заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, передает РИА «Новости».

Экономика потеряет стабильность из-за высоких цен на энергоресурсы. По мнению эксперта, ситуация может дойти до того, что основные крупные газопотребляющие предприятия Европы закроются.

Кроме того, остается под вопросом то, смогут ли европейские страны достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45%, отметила Белова.

Ранее сообщалось, что Франция поставила под угрозу план Евросоюза по отказу от газа из России.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.