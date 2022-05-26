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В Свердловской области начнут производить дома на колесах для путешествий

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Екатеринбургский завод интерактивного оборудования начинает производство кемперов (домов на колесах) для путешественников. Первые 30 машин планируется выпустить уже в сентябре, говорится в репортаже Свердловского областного телевидения.

По словам производителей, уральские дома на колесах нисколько не будут уступать в качестве иностранным аналогам. Компания почти 10 лет поставляет на российский рынок автоматизированную продукцию – сенсорные экраны, интерактивные панели, сканеры, столы и стойки. Объем производства составляет 1500 товаров в год.

На предприятии утверждают, что с оборудованием проблем нет, а комплектующие организация заказывает у других российских компаний или производит самостоятельно.

«Сейчас все те импортные комплектующие, которые раньше использовали для изготовления, сейчас они все наши, мы можем их усовершенствовать, модернизировать. В этом плане импортозамещение нам помогло очень», — рассказал коммерческий директор завода интерактивного оборудования Михаил Кичигин.

Компания также занимается разработкой программного обеспечения — новые решения позволяют создать новые рабочие места (имеющийся на данный момент штат в 50-70 человек планируется нарастить на 10-15%).

Авторы репортажа отмечают, что положительных примеров развития бизнеса в период санкций становится все больше — только с начала года в регионе появилось свыше 4500 новых предприятий. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки, разработанные для поддержки предпринимателей.

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