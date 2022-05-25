В Минтруде заявили об автоматической индексации привязанных к прожиточному минимуму выплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что привязанные к прожиточному минимуму выплаты будут проиндексированы автоматически и подавать для этого заявление будет не нужно, передает РИА «Новости».

Как рассказал министр, с прожиточным минимумом связан размер ряда пособий и выплат.

«Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется», — отметил Котяков.

Как пояснил глава Минтруда, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, а для детей – 13 501 рубль.

Он также отметил, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян.

25 мая Владимир Путин предложил увеличить пенсии неработающим пенсионерам и объявил о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

По словам президента, с 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 тыс. 919 руб., минимальный размер оплаты труда будет повышен с 1 июля до 15 тыс. 279 руб. в месяц.