Силуанов сообщил, что на индексацию пенсий и МРОТ в 2022 году понадобится 600 млрд рублей

На индексацию пенсий и МРОТ понадобится 600 млрд рублей в 2022 году и 1 трлн рублей в 2023 году. Такие цифры озвучил глава Минфина России Антон Силуанов.

Такое заявление глава экономического ведомства сделал после того, ка президент России Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также объявил об увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10% с 1 июля.

Кроме того, глава Минфина выразил мнение, что российские субъекты в состоянии самостоятельно исполнить часть социальных обязательств без помощи федерального центра.

Также министр экономики полагает, что в условиях сегодняшнего дня необходимо с осторожностью принимать новые социальные обязательства.

На этой неделе пресс-служба Минфина сообщила, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%.