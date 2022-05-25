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В конгрессе считают, что Байден потерял связь с реальностью, назвав дорогое топливо благом

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Pool Reuters

Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, раз назвал топливный коллапс «благом» для страны. Такое мнение выразила конгрессвумен Бет Ван Дайн на своей странице в Twitter.

Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой сказал, что мир находится в «невероятном переходном периоде» в результате взлетевших цен на энергетические ресурсы.

Американский президент выразил мнение, что энергетический кризис приведет к меньшей зависимости планеты от ископаемого топлива. И в целом сделает мир сильнее.

«Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за $60 000. Им нужен дешевый бензин», — написала Ван Дайн.

В США несколько месяцев стоимость бензина превышает $4,5 за галлон. Год назад показатель был на уровне $3.

Ранее 25 мая Reuters сообщило, что рейтинг одобрения Джо Байдена на этой неделе на фоне растущей инфляции снизился до 36%, самого низкого уровня за время его президентства.

Согласно данным опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. За неделю рейтинг одобрения его политики снизился на шесть процентных пунктов — с 42% до 36%.

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