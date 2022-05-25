Росрыболовство дало прогнозы по вылову красной икры в этом году

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в стране не ожидается дефицита икры лососевых рыб в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Дефицита мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких выловах, мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году даже объем будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение о его ограничении», — сказал он.

Шестаков уточнил, что для этого у Росрыболовства есть все необходимые возможности и механизмы.

Также он отметил, что пока прогноз по вылову лососевых не очень оптимистичный, чуть ниже среднего за предыдущие десять лет.

Ранее сообщалось, что производство красной икры на Дальнем Востоке оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля.