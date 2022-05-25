Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова заявила, что украинские бойцы с «Азовстали» не подвергаются унижениям 16:06
Прилучный подогрел слухи о тайной свадьбе со звездой «В клетке» Зепюр Брутян 16:01
Житель Бурятии поджег дом с бывшей любовницей и детьми, когда его не пустили... 15:58
Блогеру Билу не удалось оспорить тюремный срок за ДТП в Москве 15:56
В Центре Вознесенского пройдет концерт, посвященный поэтессе Елизавете Мнацакановой 15:56
Госсекретарь США осудил запуски баллистических ракет КНДР 15:56
Банк России раскроет подробности новых принципов регулирования и надзора к ноябрю 15:54
Захарова: предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине оторваны от... 15:54
В сейме Латвии определились со сроком сноса памятника Освободителям Риги 15:50
В МИД РФ заявили, что Польша планирует присвоить территории Украины 15:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Росрыболовство дало прогнозы по вылову красной икры в этом году

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в этом году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в стране не ожидается дефицита икры лососевых рыб в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Дефицита мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких выловах, мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году даже объем будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение о его ограничении», — сказал он.

Шестаков уточнил, что для этого у Росрыболовства есть все необходимые возможности и механизмы.

Также он отметил, что пока прогноз по вылову лососевых не очень оптимистичный, чуть ниже среднего за предыдущие десять лет.

Ранее сообщалось, что производство красной икры на Дальнем Востоке оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть