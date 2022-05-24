Wildberries прояснил ситуацию со штрафами за отказ от товара

Маркетплейс Wildberries заявил, что не вводил массовые штрафы за возврат товаров, данная мера затрагивает около 10% пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа – утверждения о том, что это «массовый штраф», являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов», — заявили в Wildberries.

Там уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов. По мнению компании, такая мера помогает снизить риски недобросовестной конкуренции, например, позволяет исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара.

Маркетплейс также подчеркнул, что не взимает плату за возврат бракованных вещей. Как и раньше, покупатели могут вернуть испорченные товары без дополнительной оплаты.

Ранее в сети появилась информация, что Wildberries ввел систему массовых штрафов в случае возврата товара. Первые предупреждения, что в случае отказа от купленных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый, пользователи стали получать около месяца назад. Некоторые из клиентов заявляли, что списание суммы производится даже в случае возврата бракованной продукции.