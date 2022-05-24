РБК: правительство предложило ввести ограничения для наценок на стройматериалы и металл

Правительство России планирует ограничить наценку производителей и поставщиков стройматериалов и металлопроката, пишет РБК.

Проект постановления Минпромторг разослал в профильные ведомства — Минэнерго, ФНС, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой. Согласно документу, ведомства и и региональные власти смогут регулировать наценку как производителей , так и поставщиков — стройматериалов, металлопроката и сырья.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов попросил получателей рассмотреть и согласовать проект в короткие сроки. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК получение документа, — по его словам, он в настоящее время «находится в работе».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в России девелоперы могут сократить объем вложений в новые строительные площадки на треть. Эксперты отметили, что в 2021 году девелоперы инвестировали в площадки под строительство 215 млрд руб. Однако на фоне усиливающихся санкций и экономических проблем в 2022 году этот показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб.