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Херсонская область перейдет на рублевую систему до конца года

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Сергей Мороз/YouTube

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что до конца года регион полностью перейдет на рублевую систему, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что до этого срока у жителей региона будет возможность рассчитываться в украинских гривнах. Он выразил уверенность, что рубль «быстро вытеснит украинскую валюту».

С 23 мая Херсонская область стала бивалютной зоной, рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. При этом будет действовать курс с соотношением два российских рубля за одну гривну.

16 мая Стремоусов сообщил, что Херсонская область перешла под контроль российских Вооруженных сил. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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