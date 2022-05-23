Песков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с курсом рубля регулярно обсуждается, в том числе на уровне главы государства. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
По словам Пескова, курс рубля и его положение затрагиваются на отраслевых совещаниях у президента страны Владимира Путина.
«По этой теме я не хотел бы и не могу подменять собой правительство и Центробанк. Могу лишь сказать, что эта тема постоянно обсуждается и на уровне главы государства...» — подчеркнул Песков.
Как отметил пресс-секретарь президента, Путин на регулярной основе проводит совещания, посвященные экономике РФ.
Песков напомнил о словах Путина, что благодаря своевременным мерам правительства и Банка России удается поддерживать макростабильность в стране.
Ранее в ЦБ прокомментировали данные о покупке валюты для сдерживания курса рубля. Конкретный механизм и игроков источники «Ведомостей» не назвали.