Песков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с курсом рубля регулярно обсуждается, в том числе на уровне главы государства. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По словам Пескова, курс рубля и его положение затрагиваются на отраслевых совещаниях у президента страны Владимира Путина.

«По этой теме я не хотел бы и не могу подменять собой правительство и Центробанк. Могу лишь сказать, что эта тема постоянно обсуждается и на уровне главы государства...» — подчеркнул Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Путин на регулярной основе проводит совещания, посвященные экономике РФ.

Песков напомнил о словах Путина, что благодаря своевременным мерам правительства и Банка России удается поддерживать макростабильность в стране.

Ранее в ЦБ прокомментировали данные о покупке валюты для сдерживания курса рубля. Конкретный механизм и игроков источники «Ведомостей» не назвали.