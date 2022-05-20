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Электричество из России с 22 мая перестанет импортироваться в Литву

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Литва с 22 мая перестанет получать электроэнергию из России в связи с приостановкой торговли российским электричеством на бирже Nord Pool. Об этом сообщает литовский оператор Litgrid.

«С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заверил, что это не повлияет на литовскую систему передачи электроэнергии и ее надежность, а также на цены на электричество в стране.

«Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта от стратегических партнеров – стран Евросоюза через существующие связи со Швецией, Польшей и Латвией», — пояснил он.

Газета «Коммерсантъ» писала, что «Интер РАО» — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России — получил уведомление от биржи Nord Pool о приостановке торговли российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты. Принадлежащая Euronext и операторам систем передачи континентальных северных и балтийских стран Nord Pool AS занимается торговлей электроэнергией по всей Европе.

Ранее Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В компании Fingrid, управляющей электросетями страны, пояснили, что этот шаг не является контрмерой по вступлению страны в НАТО, а стал результатом затруднивших оплату санкций Евросоюза.

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